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KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan çok sert tepki

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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Doğukan Ulaç’ın birinci gelmesi ve madalya seromonisindeki bayrak kriziyle ilgili KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan çok sert tepki geldi.
KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan çok sert tepki

KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan çok sert tepki

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Doğukan Ulaç’ın birinci gelmesi ve madalya seromonisindeki bayrak kriziyle ilgili KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan çok sert tepki geldi.

Resmi açıklama şöyle:
“KINIYORUZ,
Olimpizm, dostluk, kardeşlik, mükemmellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak için her türlü dil, din, ırk, politik görüş ve benzeri farklılıkları spor yoluyla ortadan kaldırmaktır. Olimpizm sayesinde bu değerler dünya çapında benimsenir ve yaygınlaşır. Olimpizm, ilkelerini spordan alan bir dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Sporun olmadığı yerde Olimpizm de yoktur. Olimpizm spor ile insani değerleri bağdaştırır.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 34. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı organizasyon komitesini KINIYORUZ.
Uluslararası bir yarış olduğu ifade edilen 2400 sporcunun katıldığı, 1200 ‘ünün yabancı olduğu bir yarışta Genel Klasman Birincisi olan sporcumuza kendi ülke bayrağını Rusya Ukrayna savaşını bahane ederek açtırmayan zihniyeti kınıyoruz.”

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