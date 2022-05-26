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KKTC Tarım ve doğal kaynaklar bakanlığından duyuru

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KKTC Tarım ve doğal kaynaklar bakanlığından duyuru
KKTC Tarım ve doğal kaynaklar bakanlığından duyuru

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 26/04/2022 – 20/05/2022 döneminde alımını yaptığı 1,245,15 Ton 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ürün bedeli olan 6,848,325.00 TL 26/05/2022 Perşembe günü (bugün) itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

 

Toprak Ürünleri Kurumu’nun 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedellerinin on beş günlük ödeme programları çerçevesinde hak sahibi zahire üreticilerine ödenmesine ise devam edilecektir.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

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