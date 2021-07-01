KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Anıtkabir'de

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığı’ndaki KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti bugün saat 10.30’da Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığı’ndaki KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti bugün saat 10.30’da Anıtkabir’i ziyaret etti. TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Anıtkabir girişinde heyeti karşılayarak ziyaret boyunca heyete eşlik etti.

Heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’da yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan İzlem Gürçağ Altuğra, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra heyeti ile birlikte Misak-ı Milli Kulesine geçen İzlem Gürçağ Altuğra burada Anıtkabir özel defterini imzaladı ve deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının derin hürmet ve sarsılmaz bağlılığını arz ediyorum.

“Hürriyet benim karakterindir” diyen ulu önder Atatürk’ün özgürlük, demokrasi, adalet ve insan hakları stratejilerini tüm benliğinde özümseyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, yarım asırdır vermekte olduğu ulusal mücadelesinde, anavatanımızın minnetle andığımız yardımlarıyla, mutlaka başarıya ulaşacak ve uluslararası platformlarda hak ettiği saygın yerini alacaktır.

Ne Mutlu Türküm Diyene”

Anıtkabir ziyaretinde heyet üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler de hazır bulundu.

KKTC-TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun Anıtkabir ziyaretine müteakip, TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Avrupa Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.