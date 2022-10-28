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KKTC Telsim Kamuoyu Açıklaması

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KKTC Telsim Kamuoyu Açıklaması
KKTC Telsim Kamuoyu Açıklaması

KKTC Telsim olarak, bugüne kadar yaptığımız 130 milyon doları bulan toplam yatırım, yarattığımız 500 kişiyi aşkın istihdam ve yürüttüğümüz onlarca sosyal proje ile 1995’ten beri KKTC’ye yatırım yapmaya ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Daha önce yaptığımız 4 Ekim 2022 tarihli basın açıklamasına ek olarak, frekans ihalesinde gelinen son aşamayı kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Hazırlık sürecine KKTC Telsim olarak dahil edilmediğimiz ve hiçbir önerimizin dikkate alınmadığı mevcut ihale şartları, orta ve uzun vadede ülkenin ve toplumun faydasına gerçekleştirilecek yatırımları kısıtlayacak, rekabeti ortadan kaldıracak ve sektörümüzü teknolojinin toplumla hızla buluşmasını sağlama hedefinden uzaklaştıracaktır. Rekabetin ortadan kalkmasının olumsuz etkileri ile birlikte, kısa vadede devlete kaynak yaratma hedefi, orta vadede fazlası ile halka maliyet, devlete de gelir kaybı olarak yansıyacaktır.

İhale duyurusu sonrası, kamuya ve KKTC halkına daha fazla fayda sağlayacak, rekabeti artırarak tüm müşterileri kaliteli hizmete en uygun fiyata ulaştıracak ve sektörü hızla yatırıma teşvik ederken devleti de frekans gelirinden ve işletmelerin gelirlerinden doğan vergilerden mahrum bırakmayacak yapıcı önerilerimiz de değerlendirmeye alınmamıştır.

Sağlıklı bir müzakere ortamının olmadığı, iyi niyetle çözüme yönelik tüm girişimlerimizin bugüne kadar sonuçsuz kaldığı bu süreçte, KKTC Telsim olarak, yüksek kalitede ve rekabetçi ortamda hizmet sunmamıza engel olacak ihalenin içinde yer alamayacağımızı, bununla birlikte mevcut hizmetlerimizi gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde vermeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

KKTC Telsim

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