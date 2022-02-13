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KKTC Tüketiciler Derneği, Dr. Özlem Türeci Ve Eşi Prof. Dr Uğur Şahin’i “Yılın Sevgili Çifti” Seçti

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KKTC Tüketiciler Derneği, Dr. Özlem Türeci Ve Eşi Prof. Dr Uğur Şahin’i “Yılın Sevgili Çifti” Seçti
KKTC Tüketiciler Derneği, Dr. Özlem Türeci Ve Eşi Prof. Dr Uğur Şahin’i “Yılın Sevgili Çifti” Seçti

KKTC Tüketiciler Derneği, koronavirüs (Kovid-19) aşısında başarıyla ilk ulaşan Türkiye kökenli iki bilim insanı, BioNtech Tıp Şefi Dr. Özlem Türeci ve eşi Biontech’in CEO Prof. Dr Uğur Şahin’i “Yılın Sevgili Çifti” olarak seçtiğini açıkladı.

Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla günün anlam ve özelliğini vurgulamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da derneğin “Yılın Sevgili Çifti”ni seçtiği ifade edilerek, şöyle denildi: 

“BioNTech şirketinde mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında devrim yapan, insanlık için büyük tehdit olan koronavirüs salgını küresel bir pandemiye dönüşmeden ilk koronavirüs aşısında başarıya ulaşan Türkiye kökenli iki bilim insanı geliştirdikleri Pfizer BioNTech koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaşarak insanlığa verdikleri önemli hizmetleri ile sevgilerini ömür boyu kalıcılaştıran  ‘Gönül ve Yaşam Bağı Sevginin Başarı’ sembolü olan çifti, Derneğimiz 2022 yılında; BioNTech Tıp Şefi Dr. Özlem Türeci ile BioNTech'in CEO'su Prof. Uğur Şahin ‘Yılın Sevgili Çifti’ seçmiştir”

Işık, açıklamasında, Türeci ve Şahin çiftine 15 Mart tarihinde Lefkoşa’da AKM’nde düzenlenecek Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerde ödüllerinin iletileceğini de kaydetti.

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