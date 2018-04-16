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KKTC Tüketiciler Derneği TL'deki değer kaybını değerlendirdi

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KKTC Tüketiciler Derneği: “TL’nin değer kaybının tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkiledi”
KKTC Tüketiciler Derneği TL'deki değer kaybını değerlendirdi

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Y. Işık, Türk Lirası’ndaki değer kaybının gelirlerin aynı oranda azalmasına ve döviz kurlarına indeksli piyasada tüketicilerin alım gücünü de ciddi boyutta olumsuz etkilediğini belirtti.

Başkanı Işık yaptığı yazılı açıklamada, Dövize endeksli borç alanların ve sözleşme yapanların, borçlarını, okul harçlarını, kiralarını ödeyemeyecek duruma düştüğünü, çaresizlik içerisinde ekonomik faaliyetleri ve sosyal yaşamlarının felç olduğu kaydetti.

Konfederasyon olarak Hükümete tüketicilerin ekonomik yükünü azaltacak önlemleri alması için acil çağrı yaptıklarını dile getiren Işık, Anayasa’nın “Sözleşme Hakkı”nı içeren 46. maddesi amir hükmü uyarınca gerekli önlemlerin daha fazla geciktirilmeden alması için Konfederasyon olarak hükümeti uyardıklarını belirtti.

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