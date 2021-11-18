KKTC Tüketiciler Derneği’nden Açıklama!

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı. Hasan Y. Işık, bazı kurumların koordineli bir şekilde programlı denetime geçmesi gerektiğini belirtti.

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı. Hasan Y. Işık, bazı kurumların koordineli bir şekilde programlı denetime geçmesi gerektiğini belirtti.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, etkin denetim yapılmasında yetersiz kalındığını, bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

Işık, “Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, yerel belediyeler ve muhtarlara kadar planlı programlı çalışmaların sistemli olarak başlatılması için derneğimiz çağrı yapmaktadır” dedi.

Vakaların tavan yapmasının başlıca nedenin durumun ciddiyetinin kavranamamış olması ve korona kurallarının uygulanmamasından ileri geldiğini ifade eden Işık, “Özellikle kalabalık ortamlarda mesafenin korunmasında insanların biribirlerini uyarmamaları ve bu kurala sağlık merkezlerinde bile uymadıklarını gözlemlemiş bulunmaktadır” dedi

Işık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına tereddütsüz uyma, kalabalık ortamlardan uzak durma, marketlere tenha olduğu saatlerde gidilmesi çağrısında bulundu.