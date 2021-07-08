KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Ödemelere Başladıklarını Açıkladı

“Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik hibeler yarın ödeniyor...

96 otel, 147 acente, 320 restoran ve 42 rehbere yönelik hibeler, yarın verilmeye başlıyor...

Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden, Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara yönelik hibeler, 9 Temmuz 2021 Cuma gününden (yarın) itibaren ödenmeye başlıyor.

Bu bağlamda, 9 Temmuz 2021 Cuma günü (yarın) verilmeye başlanacak toplamda 15 Milyon TL’lik hibelerden, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 adet küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 adet seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 adet restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehber yararlanabilecek.