KKTC turizminin sosyal medya tanıtımları başladı

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs turizminin sosyal medya tanıtımlarının başlandığına işaret edilerek, özel ekiplerin yeni fotoğraflar ve video çekimlerinin yapılmaya başlanıldığı aktarıldı.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs turizminin sosyal medya tanıtımlarının başlandığına dikkat çekildi.

"Etkisi yüksek, maliyeti düşük" olan bu tanıtım kampanyası kapsamında Daire’nin ve turizm sektörünün birlikte hareket ettiği belirtilirken, özel ekiplerin doğaya çıkarak yeni fotoğraflar ve video çekimlerinin yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, “bahar mevsiminin en güzelinin yaşandığı ülkemizde ilk etapta doğa ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı” denilerek, şöyle devam edildi:

“Göletlerimizi ziyaret eden zarif flamingolardan tutun da göçmen bir kuş olarak her yıl misafir ettiğimiz rengârenk yalıçapkınına kadar, Tepebaşı ve Avtepe'de görülebilen ve koruma altında olan kırmızı renkleri ile doğamızı süsleyen ‘Kıbrıs Lalesi’nden Beşparmak Dağları boyunca uzayıp giden yürüyüş yollarımıza kadar birçok turistik ürünümüzün paylaşımları Facebook, Instagram ve Twitter’dea Dairemi’zin ‘visitncy’ profilinden görülebilir.”