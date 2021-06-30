KKTC – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Ankara’ya Gitti

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davetlisi olarak Ankara’ya gitti.
UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığındaki heyette, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ve Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler bulunuyor.
Heyetin programında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve KKTC – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Orhan Erdem ile görüşmeleri de var.
Heyetin 4 Temmuz Pazar akşamı ülkeye dönmesi bekleniyor.
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