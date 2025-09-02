  • BIST 11302.28
KKTC U17 hentbol millî takımı Kosova’da 4’te 4 yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kosova’nın Prizren kentinde sahaya çıkan KKTC U17 hentbol millî takımı oynadığı dört maçın tamamını kazandı. Kadroda Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden dokuz öğrenci yer aldı.
KKTC U17 hentbol millî takımı Kosova’da 4’te 4 yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Kosova'nın Prizren Şehrinde oynanan KKTC Hentbol Millî Takımı U17 Erkekler takımı çıktığı 4 maçta 4 galibiyet aldı.

Milli takımda; Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri Ali Duran Özenç, Samet Beşöd, Atahan Akçam, Ahmet Er, Akın Özel, Hasan Atlar, Hüseyin Bekler, Mehmet Hüseyin İpek ve Furkan Beşöd yer alıyor.

Takımı, deneyimli antrenör Bahir Arnal çalıştırıyor. Genç sporcularımızın milli takıma yükselmesi, okulumuz ve KKTC Hentbolu için büyük gurur kaynağı oldu.

