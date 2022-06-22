KKTC Umut Derneği’nden toplu sünnet

KKTC Umut Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Dernek Genel Başkanı Özlem Dinçoğlu gecenin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Sponsorlara verilen teşekkür belgesinin ardından, çocuklara hediye dağıtımı yapıldı. Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği YEN- DER’in halk dansları gösterisi ile devam eden etkinlik, ailelerin eğlencesiyle sona erdi.