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KKTC Üniversitelerine 11141 öğrenci yerleştirildi

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KKTC Üniversitelerine 11141 öğrenci yerleştirildi
KKTC Üniversitelerine 11141 öğrenci yerleştirildi

2022-2023 Yüksek Öğrenim yılında KKTC Üniversitelerine 11141 öğrenci yerleştirildi.

Geçtiğimiz yıl  yıl bu rakam 7560'dı.

Bu durumda %47.37 bir artış oldu. 2022 tercihlerine göre ise Üniversitelerin doluluk oranı ise %74.80 oldu.

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