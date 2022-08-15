2022-2023 Yüksek Öğrenim yılında KKTC Üniversitelerine 11141 öğrenci yerleştirildi.

Geçtiğimiz yıl yıl bu rakam 7560'dı.

Bu durumda %47.37 bir artış oldu. 2022 tercihlerine göre ise Üniversitelerin doluluk oranı ise %74.80 oldu.