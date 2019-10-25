KKTC ürünleri Anamur Tarım Ve Gıda Fuarı’nda görücüye çıktı

KKTC standında Cypfruvex, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti (Meriç), Kuzey Kıbrıs Patates Üreticiler Birliği ve G&M Osmanlı Kahve’nin ürünleri yer aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından organize edilen KKTC standı yoğun ilgi gördü.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, fuara ilişkin değerlendirmesinde, KKTC’nin en büyük gücünü Türkiye’den aldığını, özellikle üretim odaklı çalışmalarda Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve gıda potansiyelinin geliştirilmesinin ve öz kaynakların doğru kullanılmasının önemine işaret eden Oğuz, bu tür fuarlara katılımın KKTC’nin dünyaya tanıtılması için önemli olduğunu vurguladı.



Yarın tamamlanacak fuarın açılışınıBaşbakan Ersin Tatar ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz yapmıştı.