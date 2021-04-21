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KKTC Üzerinden Kaçak Göçmen İddiası

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Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, dün Greko Burnu bölgesinde 9 Suriyeli göçmen tespit edildiği de kaydedildi.
KKTC Üzerinden Kaçak Göçmen İddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum polisinin, geçtiğimiz gün, düzensiz göçmenlerin “Limya-Athineu (Kiracıköy)” köyleri arasındaki  ara bölge üzerinden KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişlerine yardımcı olan 4 kişiyi suçüstü yakaladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, dün Greko Burnu bölgesinde 9 Suriyeli göçmen tespit edildiği de kaydedildi.

Rum polisinin geçtiğimiz gün yasadışı göçü durdurmak için bir operasyon düzenlediğini ve alınan bir ihbarın ardından “Limya ile Athienu (Kiracıköy)” köyleri arasında, ara bölge yakınlarındaki bir bölgenin izlemeye alındığını belirten gazete, operasyon sırasında bazı kişilerin yaya olarak KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçip, akabinde de iki arabaya binerken görüldüklerini öne sürdü.

Rum polislerin araçları takibe aldığını ve kontrol için araçları durdurduğunu yazan gazete, iki araçta toplam 11 kişi tespit edildiğini ve ilk araçta 28 yaşındaki sürücü haricinde 6 Afganistanlının bulunduğunu ve bu kişilerin KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiklerini iddia etti.

İkinci aracı ise 25 yaşındaki bir kişinin kullanmakta olduğunu kaydeden gazete, bu araçta da 31 yaşında bir erkek ile 35 yaşında bir kadın ve Pakistanlı bir kişinin bulunduğunu ve bu kişinin de KKTC üzerinden yasadışı olarak Güney Kıbrıs’a gittiğinden söz edildiğini iletti.

28, 25 ve 31 yaşlarındaki kişiler aleyhinde tanıklıklar bulunduğunu, 35 yaşındaki şahsın ise göçmenlerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a gidişlerine eşlik eden kişi olduğundan söz edildiğini yazan gazete, söz konusu 4 kişinin tutuklandığını, göçmenlerin ise Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine götürüldüklerini ifade etti.

Öte yandan gazete, dün akşamüzeri Greko Burnu açıklarında, içerisinde Suriyeli 9 göçmenin bulunduğu bir tekne tespit edildiğini ve daha sonra teknenin Rum Liman Polisi tarafından Protara’daki balıkçı barınağına çekildiğini ekledi.

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