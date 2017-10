KKTC vatandaşı istihdamına teşvikte yeni düzenleme

Yerel işgücü istihdamının desteklenmesi tüzüğü Bakanlar Kurulu’ndan geçerek yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, işverenin KKTC vatandaşı genç işsizleri istihdam etmelerini teşvik edip desteklemek amacıyla hazırladıkları destek projesiyle, 18-35 arası KKTC vatandaşı gençlerin sosyal güvenlik yatırımlarının tamamını ödemeyi taahhüt ettiklerini ancak “asgari ücret ödeyecek işverene asla teşvik vermeyeceğiz” prensibinden hareket ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla, KKTC vatandaşı genç işsizlerin istihdamına tam sosyal güvenlik desteği ve girişimcilerin ve küçük esnafın desteklenmesi projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu basın toplantısında, yeni düzenlemelerle ilgili projeksiyon destekli detaylı sunum da yapıldı.

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ

Çalışma yaşamını daha iyi noktalara taşımak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmasını sağlamak amacıyla birçok proje üzerinde çalıştıklarına işaret eden Saner, bu çerçevede dün Bakanlar Kurulu’ndan geçen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’yle bugünden itibaren uygulamaya giren destek programıyla KKTC’de bir ilki başlattıklarını söyledi.

Bu projeyle, 18-35 yaş arasında ilk kez sigortalı olup çalışma yaşamına başlayacak gençlerin sosyal güvenlik yatırımlarının tamamını ödemeyi taahhüt ettiklerini belirten Saner, “Bunu yaparken, asgari ücret ödeyecek işverene asla teşvik vermeyeceğiz prensibinden hareket ettik” dedi.

ÜCRETİN, ÇALIŞANIN BANKA HESABINA YATIRILMASI ŞARTI…

“Asgari ücretin en vasıfsız işgücüne verilen bir ücret olduğu kabul edilirse özel sektörde çalışacak meslek lisesi mezunları, üniversite veya doktora mezunlarının asgari ücret üzerinden ödenmesine gönlümüz hiçbir zaman razı olmadığı için bu teşviği bu şekilde dizayn ettik” diyen Saner, çalışanlara mezuniyet durumlarına göre verilecek teşvik uygulamasının, ücretin çek şeklinde verilmesiyle değil, çalışanın banka hesabına yatırılması kaydıyla çalışacağını vurguladı.

MEZUNİYET DURUMLARINA GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ

Saner, 18-35 yaş arasında iş yaşamına katılacak her bireye mezuniyetlerine göre sosyal güvenlik desteği sağlanacağını belirterek, lise mezunu gençlere asgari ücretin minimum yüzde 8 fazlasını, Meslek lisesi veya üniversite mezunlarına asgari ücretin minimum yüzde 15 fazlasını, Doktora yapanlara veya doktorlara ise asgari ücretin minimum yüzde 50 fazlasını ödeyen işverenlere bu desteğin verileceğini anlattı.

Saner “Maksimum asgari ücretin 3 katına kadar da ödeme yapılacaksa her sektörde olmak kaydıyla mezuniyetlerine bakılmaksızın bu tüzük geçerli olacaktır ”dedi.

Geçmişte asgari ücret ödeyen işverenlere destek sağlanırken şimdi bunu yapmadıklarını, programı da genişleterek yatırımların yarısını değil tamamını karşılayacaklarını anlatan Saner, devlete olan mükellefiyetlerini zamanında yapan işadamlarını teşvik etmek, ödüllendirmek düşüncesiyle bu uygulamaya gittiklerini kaydetti.

Saner, teşviklerden yararlanmak için bugünden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvuru yapılabileceğini de açıkladı.

KKTC VATANDAŞI GENÇ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINA TAM SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ

KKTC vatandaşı genç işsizlerin istihdamına tam sosyal güvenlik Yatırım Desteği’nin kapsamı şöyle:

“01.07.2017 tarihinden sonra ilk kez istihdam edilen veya edilecek olan; 18-35 yaş arası KKTC vatandaşı çalışanlar; 40 yaşına kadar tıp doktoru veya doktora mezunu KKTC vatandaşı çalışanlar; temel eğitim yaşından itibaren KKTC vatandaşı stajyer statüsündeki çalışanlar.

Çalışanın tüm sosyal güvenlik yatırımları destek olarak işverene geri ödenir. Teşvik miktarının hesaplanmasında çalışanın aylık ücret üst limiti, istihdam edilen her kişi için brüt asgari ücretin 3 katını geçemez.”

Destekten yararlanma koşulları ise şöyle:

“Tıp doktoru ve doktora mezunu çalışanın net ücreti, brüt asgari ücretin %50 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması; Üniversite ve meslek lisesi mezunu çalışanın net ücreti, brüt asgari ücretin %15 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması; lise mezunları dahil orta öğretim mezunu çalışanın net ücreti, brüt asgari ücretin% 8 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması. Ücretin, çalışanın banka hesabına yatırılması halinde gerçekleşir.”

TEŞVİK SÜRELERİ

Teşvik süreleri ise, her kadın çalışan için 60 ay (mezuniyetine bakılmaksızın); her erkek meslek lisesi mezunu çalışan için 60 ay; her erkek üniversite mezunu çalışan için 48 ay; her erkek lise ve orta okul mezunu çalışan için 36 ay olarak açıklandı.

İşverenler, istihdam tarihinden itibaren ilave teşvik koşullarını sağladığı her ay için ek teşvik hakkı da kazanacak. Teşvik süreleri ile ilgili ayrıntılar şöyle:

Bir önceki yılın aynı döneminde tam sosyal güvenlik yatırım desteğinden yararlanan çalışan sayısında artış olması halinde kapsamdaki her çalışan için işverene, aldığı teşvik miktarının %15’i oranında ek teşvik ödenir.

Teşvikten yararlanan ve başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Sosyal Güvenlik yatırımlarını tam ve zamanında yapan ve borcu bulunmayan işverenlere kapsamdaki her çalışan için aldığı teşvik miktarının %15’i oranında ek teşvik ödenir.

Teşviklerden yaralanan ve Güzelyurt, İskele, Lefke ilçelerinde faaliyet gösteren işverenlere ilçe sınırları içerisinde ikamet eden her çalışan için aldığı teşvik miktarının%10’u oranında ek teşvik ödenir.”

STAJ VE EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLENLERE DESTEK

Stajyer statüsündeki çalışanların tüm sosyal güvenlik yatırımlarının destek olarak işverene geri ödeneceği uygulama ile 24 ayı geçmeyecek staj veya eğitim programı süresince uygulamadan yararlanacaklar şunlar:

“Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren istihdam edilen veya edilecek olan, Meslek Liselerinde öğrenim gören KKTC vatandaşı stajyer çalışanlar, Eğitim gördüğü alan ile ilgili staj programları kapsamında istihdam edilen KKTC vatandaşı çalışanlar, Eğitim ve Yetiştirme Programları kapsamında istihdam edilen KKTC vatandaşı çalışanlar .“

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Genç Girişimcilerin Desteklenmesi Projesiyle, ekonomik faaliyetlerine yeni başlayan girişimcilere Sosyal Güvenlik desteği sağlanması ve ekonomik faaliyetlerini idame ettirmeye çalışan girişimcilerin Sosyal Güvenlik giderlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten sonra kendi işini kuran ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilk kez kendi namına işveren olarak kayıt yapan girişimciler ile kendi dahil en az 1 en çok 5 kişi istihdam eden özel veya tüzel kişileri kapsayan bu projede, Sosyal Sigorta / Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı iade edilmesi öngörülüyor. Ancak tüzük kuralları uyarınca girişimcilerin yaşına göre öngörülen en düşük prim basamağına denk gelen kazanç esas alınıyor.

Daha önce teşvik almamış olmak koşulu ile işveren statüsünde kaydı bulunan girişimcilerden, işten duruş beyanı bulunan ve duruş tarihi ile yeniden işveren statüsüne geçiş tarihleri arasında 3 yıl süre bulunan işverenler bu teşvikten yararlanabilecekler.

Teşvik süresi, tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez kendi işini kuran; kadın girişimcilere 60 Ay; 18-40 yaş arası genç erkek girişimcilere 48 Ay.

KÜÇÜK ESNAFIN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Küçük esnaf olarak faaliyet gösteren girişimcilerin ekonomik faaliyetlerini idame ettirmelerine destek sağlamak, kendi nam ve hesabına çalışanlara sosyal güvenlik desteği sağlanması ve küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteği sağlanmasını hedefleyen Küçük Esnafın Desteklenmesi Projesi ise, tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, kendi dahil en az 1 en çok 5 kişi istihdam eden işverenleri kapsıyor.

Başvurular tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde kabul ediliyor.

İşverenin Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin %50’si iade ediliyor. Ancak tüzük kuralları uyarınca girişimcilerin yaşına göre öngörülen en düşük prim basamağına denk gelen kazanç esas alınıyor.

İşverenin hak sahibi olması durumunda, KKTC vatandaşı çalışanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı işveren katkı paylarının %50’si iade ediliyor.

İşvereninin Destek Ödemesi Alabilmesi İçin , Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olmaması (taksitlendirme kabul edilmez), İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ise borcu olmaması veya bu borcun yapılandırılmış olması koşul. Başvuru tarihinden itibaren 24 ay süresince destek sağlanıyor.