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KKTC ve Almanya, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) bağışta bulundu. 

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Federal Almanya Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) bağışta bulundu. 
KKTC ve Almanya, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) bağışta bulundu. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Federal Almanya Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) bağışta bulundu. 


Konuyla ilgili Komite’den yapılan açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumundan gelen yeni mali katkılar için teşekkürlerini ifade etti” denildi. 


Açıklamada, “Almanya'nın 100.000 Euro’luk bağışı, KŞK’ya 2006'dan bu yana toplam 800.000 Euro’luk mali yardıma getiriyor ve aynı şekilde Kıbrıslı Türklerin bağışları da 75.000 Euro'luk katkıyla toplam 508.000 Euro'yu buluyor” ifadelerine yer verildi.


2022'de bu fonların, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini” destekleyeceği de kaydedildi.

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