  • BIST 116.859
  • Altın 161,892
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,7035
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

KKTC ve TC evliliklerinden doğan çocuklara KC kimliği verilmesi gündemde

»
KKTC ve TC evliliklerinden doğan çocuklara KC kimliği verilmesi gündemde
Rum Hükümetinin, Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklara ilişkin politikasını değiştirmeye yöneldiği ileri sürüldü...

Rum Hükümetinin, Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklara ilişkin politikasını değiştirmeye yöneldiği ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “TC Kökenlilerin Çocuklarına Kimlik” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum hükümetinin, KKTC’deki Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklarla ilgili politikasında değişiklik yapmaya hazırlandığının görüldüğünü yazdı.

Rum hükümetinin, konuyla ilgili olarak KKTC’de basına yansıyan haberler ve Rum Yönetimi aleyhinde toplu şikâyette bulunulması tehlikesi karşısında, karma evliliklerden olan çocuklara kimlik verme kararına yönelik hareket etmekte olduğunu savunan gazete, Rum hükümetlerinin bugüne kadarki tezinin “Kıbrıs Cumhuriyeti haklarına sahip olan Kıbrıs vatandaşlarının, yalnızca iki ebeveyni de Kıbrıslı Türk olan çocuklar olduğu şeklinde olduğunu” kaydetti.

Ancak, uluslararası örgütlerde şikâyetlerde bulunacakları tehdidinde bulunan ve öncüleri eğitimciler olan bir kısım Kıbrıs Türk örgütlerinin harekete geçmesinin akabinde, Rum hükümetinin konuyla ilgili pozisyonundan geri çekileceğinin görüldüğünü yazan gazete, devamla “Yenidüzen” gazetesinin konuyla ilgili yayımladıklarına atıfta bulundu.

Yenidüzen gazetesinin, Kıbrıs Türk eğitim örgütlerinin inisiyatifinin akabinde ortaya çıkacak “çok ilginç gelişmelerden” söz ettiğini belirten gazete, Rum hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) “sürüklenme” tehlikesi karşısında, bugüne kadarki politikasını köklü bir şekilde değiştirecek göründüğünü belirtti.

Kıbrıslı Türklerin taleplerinin aylardır beklediğini, ancak Rum kesimindeki başkanlık seçimleri öncesinde herhangi bir tartışmadan kaçınıldığını ifade eden gazete, bu müddetin talebin yerine getirilmesi için sunulmakta olduğunu, öte yandan bu durumun, TC kökenlilerle ilgili “başlıkta” değişikliklere yol açabileceğini ekledi.

MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN ÇAĞRI

Gazete “Herkese Kimlik- Türklerle-Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinden Olan Çocukların Tanınması” başlığıyla iç sayfadan da yayımladığı haberinde, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Takis Hacıdimitriyu’nun, “İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs’ın” ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde düzenlediği basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Hacıdimitriyu ile Elcil’in, doğal gaz konusunda ortaya çıkan gerilimden duydukları endişeyi ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için çağrı yaptıklarını kaydeden gazete, Hacıdimitriyu’nun iki toplumlu ilişkilerde gerginlik olduğundan söz ettiğini, Elcil’in ise Kıbrıs’a çözüm ve barışın savunulduğunu söylediğini ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Kıbrıs Türk tarafı, Ankara’nın lehine, kendi haklarını feda etmeyi istiyor "26 Şubat 2018 Pazartesi 12:47
  • Şilluris: "Kıbrıs sorununa Türkiye'nin müdahale hakkının olmayacağı bir çözüm bulunmalı"26 Şubat 2018 Pazartesi 12:37
  • Elcil'den Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları konusunda Politis'e açıklama25 Şubat 2018 Pazar 14:08
  • Kiprianu: "Doğal zenginlikler için Kıbrıs sorunu çözülmeli"25 Şubat 2018 Pazar 14:02
  • “TC'nin eylemlerini sona erdirmesi müzakerelerin devamı için koşul”23 Şubat 2018 Cuma 12:51
  • Anastasiadis'ten Türkiye'ye doğalgaz çağrısı22 Şubat 2018 Perşembe 17:23
  • Güneyde Kıbrıslı Türk yetkililerin "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlıklarının iptali gündemde22 Şubat 2018 Perşembe 14:23
  • Neofitu: “Guterres çerçevesini kabul edin müzakereler başlasın”20 Şubat 2018 Salı 18:40
  • "Vatandaşlıklar kriterlere bağlı"20 Şubat 2018 Salı 12:53
  • Limasol’da karnaval günü19 Şubat 2018 Pazartesi 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti