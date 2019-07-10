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KKTC ve TC milli eğitim bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzalandı

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Ankara’da, KKTC ve TC arasındaki eğitim işbirliğinin artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
KKTC ve TC milli eğitim bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Protokole KKTC adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imza koydu.

Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TC ile KKTC arasındaki karşılıklı ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu ile özellikle KKTC’deki eğitimle ilgili bazı konuları konuşma fırsatı bulduklarını ifade eden Selçuk, yükseköğrenimin yanı sıra ilköğretim ve diğer konuları da ele aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, KKTC’de yetiştirilecek öğrenci profilinde çağdaş değerleri hedef aldıklarını kaydetti.

Türkiye’nin dünya standartlarını hedef alan bir eğitim sistemi bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Birikimlerinizi paylaşmak ve sıkıntılarımızı çözmek hedefindeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sorunları çözmede Türkiye’nin gücünün kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu belirterek, KKTC’deki eğitime ilişkin sorunları çözmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

MUTABAK ZAPTI İMZALANDI

Çavuşoğlu ile Selçuk’un da katıldığı heyetlerarası görüşme sonrasında iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Protokole KKTC adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imza koydu.

SARAÇ İLE GÖRÜŞME...

Bakan Çavuşoğlu Ankara temasları çerçevesinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de görüştü.

Görüşmede; Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin katkısıyla hazırlanan protokol taslağı YÖK’e iletildi. Oluşturulan çalışma gruplarının taslak üzerinde çalışarak, önümüzdeki hafta imza aşamasına gelinmesi hedefleniyor.

Olumlu bir havada geçen görüşmede KKTC üniversiteleri ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin durumları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu Ankara temaslarına ilişkin olarak bugün saat 14.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

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