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KKTC ve Türkiye Şiir Buluşması gerçekleşiyor’

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KKTC ve Türkiye Şiir Buluşması gerçekleşiyor’
KKTC ve Türkiye Şiir Buluşması gerçekleşiyor’

29 – 30 Mayıs tarihlerinde  ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeri ve TÜrkiye Şiir Buluşması’ gerçekleşiyor…

Organizasyonu Feyzan Korur,Vedat Akdamar ve  Emel Koşar tarafından yapılan etkinlik   ‘Artshop’un Facebook sayfasında  yayınlanacak ..

 

Etkinlik Katılımcıları: Feyzan Korur ,Ilkay Adalı, Hüsniye Okray, Ayşe Tural, Arif Albayrak, Dolgun Dalgicoglu, Burhan Canbaz ,Burcu Müniroğlu Karagöz, Orkun Bozkurt, Aycan Sarachoglou, Arife Retvan, Gülşen Musa Şenderin ,Seniz Aksahinler ,Sevilay Sadıkoğlu ,Havva Tekin ,Dervise Guneyyeli, Kutlu Gulsade Baybuğa Soykök, Jale Güzeler, Özlem Karakaşlı ,Buket Düzgen, Fikret Demirağ ,Filiz Naldöven, Pembe Marmara ,Ozan Orhon

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