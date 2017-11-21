 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.513
  • Altın 162,175
  • Dolar 3,9468
  • Euro 4,6253
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

KKTC Yap-Sat sektörüne Azerbaycan’da tanıtım...

» »
KKTC Yap-Sat sektörüne Azerbaycan’da tanıtım...
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KKTC Yap-Sat sektörünün yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları kapsamında Azerbaycan’a yönelik atılım yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık tarihinde Azerbaycan’da The Land Mark Hotel’de, Azerbaycanlı işadamları ve yatırımcılara yönelik gerçekleştirecek olan organizasyonda, Kıbrıslı Türk müteahhitler ile Azerbaycan’ın devlet adamları, işadamları, emlak firmaları temsilcileri ve basını ile buluşacak. Etkinlikte, Azerbaycanlı yatırımcıların dikkatinin Kuzey Kıbrıs’a çekilmesi için ülkenin tanıtımı yapılacak.

Bu çerçevede, yapılacak bu organizasyon öncesinde ise, Azerbaycan’ın TV kanallarından Xazar TV ekibi KKTC’ye gelerek, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve turistik yerleri ile inşaat sektörü tanıtımını içeren bir tanıtım filmi çekti. Hazırlanan film, 4 ay boyunca Xazar TV’de “Evim Olsun” adlı programda yayınlanacak. KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki heyet, 6-10 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’da olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zafer burnuna 19 kilogram yağış düştü21 Kasım 2017 Salı 13:38
  • Akıncı bugün Londra’ya gidiyor…21 Kasım 2017 Salı 13:36
  • İşte TDP milletvekili aday adayları!20 Kasım 2017 Pazartesi 22:15
  • Gecikmiş prim borçlarının ödeme süresi uzatıldı20 Kasım 2017 Pazartesi 16:14
  • YDP, uzman askerler için yasal düzenleme istedi20 Kasım 2017 Pazartesi 16:12
  • Yağışlı hava yarın da sürecek20 Kasım 2017 Pazartesi 16:12
  • Fatma Coşar Kınış eleştirileri yanıtladı...20 Kasım 2017 Pazartesi 15:51
  • Geçicilerle ilgili 2 yasa önerisi daha onaylandı20 Kasım 2017 Pazartesi 15:07
  • PGM’nin Gazimağusa ve İskele bölgesi 155 telefon hatlarında arıza20 Kasım 2017 Pazartesi 15:05
  • Paşaköy kayıplarının gömü yerinin değiştirilmesi...20 Kasım 2017 Pazartesi 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti