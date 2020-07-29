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“KKTC Yaşadığı İçin Türkiye’nin Kasasına Her Yıl 1 Milyar Euro Giriyor”

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Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, geçtiğimiz hafta Haber Türk’te yayımlanan Fatih Altaylı’yla Teke Tek’e konuk oldu.
“KKTC Yaşadığı İçin Türkiye’nin Kasasına Her Yıl 1 Milyar Euro Giriyor”

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, geçtiğimiz hafta Haber Türk’te yayımlanan Fatih Altaylı’yla Teke Tek’e konuk oldu.

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, geçtiğimiz hafta Haber Türk’te yayımlanan Fatih Altaylı’yla Teke Tek’e konuk oldu. Karakuş, programda Kıbrıs’la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.  Karakuş, KKTC’nin yaşadığı için Türkiye’nin kasasına her yıl 1 milyar Euro girdiğinden bahsederek, “diyorlar ki, KKTC’ye çok yardım ediyoruz falan… Siz nereden bahsediyorsunuz” dedi.

Karakuş’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Almanya, tüm hava sahalarını düzledi. Avrupa hava sahası diye bir sistem kurdu. Bu sistem, sınır boyundaki hava yollarından gitmiyor. AB ve AB dışındaki ülkelerdeki hava sahaları dümdüz oldu. Uçaklar düz gittiği için yakıt masrafları çok azaldı.

Şimdi Almanya’nın arzu ettiği Kıbrıs’ın kuzeyini de Avrupa Birliği’ne dahil ederek, AB sahasını genişletmek, bunun sonucunda da Avrupa üzerinden kalkan uçakların Türkiye üzerinden geçmeden, doğrudan Avrupa sahası ve Kıbrıs hava sahasından geçerek, Hindistan’a, Uzak Doğu’ya ulaşmasını sağlamaktır.

Türkiye halbuki KKTC yaşadığı için; herkes diyor ki; KKTC’ye çok yardım ediyoruz falan… Kardeşim, KKTC yaşadığı için ben her sene 1 milyar Euro alıyorum üstümden geçen tüm havayolları uçaklarından. Siz nereden bahsediyorsunuz? Hava sahasını görmeden, denizde de yer kapamazsınız. Bu gerçek ortada.

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