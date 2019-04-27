Uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma ve ülke ekonomisinin rekabetçi yapıya kavuşturulmasına yönelik, iş ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, gerek yerli gerek yabancı doğrudan yatırımları artırmaya katkıda bulunulması amacıyla “KKTC Yatırım Danışma Konseyi” oluşturuldu.

Bakanlar Kurulu’nun kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, KKTC Yatırım Danışma Konseyi’nin daimi üyeleri şunlar:

“KKTC Başbakanı, ekonomiden sorumlu bakan, ana muhalefet partisi başkanı, gerekli görülmesi halinde ilgili bakan ve/veya bakanlar, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı.”

Konseyin toplantılarına davetli olarak ülkede yatırım yapan firmalardan konseye müracaat eden yatırımcılar arasından onaylanan kişi ve/veya kurumlar ile yatırım yapan veya yapma düşüncesinde olan ciddi profili bulunan veya kurumsal niteliği haiz yabancı yatırımcılar ile TC veya başka ülkelerden yetkili makamlar ve/veya sivil toplum kuruluşları katılabilecek.

KKTC Yatırım Danışma Konseyi, Başbakan’ın başkanlığında altı ayda bir toplanacak.

Konseyin sekreteryası, Başbakanlık Müsteşarı koordinasyonunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yürütülecek.