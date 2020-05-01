KKTC Yayın Yüksek Kurulu'ndan RTÜK açıklaması.. "Oralara karışamayız abisi!"

"Bu sözleşmede geçerli olan kuralların ihlal edilmesi durumunda RTÜK Yasası, TürkSat Yasası ve anılan sözleşme uygulanmaktadır."

Basın Bildirisi

Türkiye’de RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) tarafından alınan, “Diyalog TV’nin TürkSat Uydu Merkezi’nden yayın aktarımının durdurulması” kararı, RTÜK’ün kararında açıkladığı yasa maddelerinin ihlali gerekçesi ile alınmıştır.

Muhatabımız ve kardeş kuruluşumuz olan RTÜK’ün, ülkemizi ilgilendiren bu tür kararlar öncesinde, bir devlet geleneği hassasiyetiyle, Kurul’umuza önceden bilgi verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Yayın Yüksek Kurulu, durumu kendi yasası çerçevesinde incelemektedir.

Diyalog TV, KKTC YYK tarafından yayın lisasına sahip bir kuruluştur. YYK verdiği lisansların hangi platformdan yayına gireceği konusunda yönlendirme yapacak yasal yetkiye sahip değildir.

Bu nedenle kuruluşlar farklı lisans tipleri içerisinden kendi tercihleri doğrultusunda, en uygun platform olarak değerlendirdikleri TürkSat Uydu Platformu’ndan “uydu” yayını yapmaktadırlar.

Yayıncı kuruluşlar, TürkSat Uydu Platformu’ndan yayıma aktarabilmek için, TürkSat’la aralarında doğrudan veya BRTK üzerinden bir sözleşme imzalamaktadırlar. Bu sözleşmede geçerli olan kuralların ihlal edilmesi durumunda RTÜK Yasası, TürkSat Yasası ve anılan sözleşme uygulanmaktadır.

Ancak anılan kararın bedelini, çalışanların ödeyecek olması, özellikle böylesi bir günde bizleri derinden üzmektedir.

Süreç ve yayın içeriği, Kurulumuz tarafından ayrıca incelenecek olmasına rağmen YYK, Korona Salgını süresince her zamankinden daha fazla sıkıntı yaşamakta olan yayın kuruluşlarımızla ilgili raporları sonraki gündemlere ertelemekte ve içerik açısından aynı hassasiyeti kuruluşlarımızdan da beklemektedir.

Süreç ile ilgili takibimizin sürdürüleceğini belirtir, konuyu kamuoyu ile paylaşırız.

Olgun ÜSTÜN

Başkan

Yayın Yüksek Kurulu