  • BIST 106.675
  • Altın 172,965
  • Dolar 4,0791
  • Euro 4,9434
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

KKTC Yayınları İzmir Kitap Fuarı’nda

»
İzmir’de, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda, 14-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İzmir Kitap Fuarı’nda, Kıbrıs Türk yazın hayatından kitaplar da yer aldı. 
KKTC Yayınları İzmir Kitap Fuarı’nda

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kıbrıs Türk yazın hayatını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya yönetiminde İzmir Kitap Fuarı’nda açılan stantta, Kültür Dairesi personellerinden Mavişe Pınar Uysal, Hatice Kırcıoğlu, Ceyhan Özyıldız ve Gölgen Caymaz dönüşümlü olarak görev yaptılar. 

KKTC STANDINDA YAZAR AHMET GÖKSAN VE ŞAİR JENAN SELÇUK’UN İMZA GÜNLERİ 

Söyleşi, şiir dinletileri, panel ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuarda, KKTC Yayınları Standı’nda da Kültür Dairesi organizasyonu ile Yazar Ahmet Göksan ve Şair Jenan Selçuk’un imza günleri düzenlendi. Yazar Ahmet Göksan 14-15 Nisan tarihlerindeki imza gününde Bir Demet Yaşam isimli kitap serisinin I., II. ve III.’sünü imzalarken, Şair Jenan Selçuk da 21-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen imza gününde Şeytanrı, Haz ve Kaza isimli şiir kitaplarını okurlar için imzaladı.

BÜTÇE OLANAKLARI KAPSAMINDA SADECE 1 YAZAR KONUK EDİLDİ

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, İzmir Fuarı hakkında yaptığı açıklamasında, fuar öncesinde, fuarda kuracakları KKTC Yayınları Standı’nda kendi imkanları ile yer almak isteyen tüm yazarlara açık davette bulunduklarını belirtti. 

Bu kapsamda fuara katılan Yazar Ahmet Göksan’ın, Kültür Dairesi organizasyonu ile 14-15 Nisan tarihlerinde fuardaki KKTC Yayınları Standı’nda kitaplarını tanıtıp imza günü düzenlediğini bildirdi. 
Daire’nin bütçe olanakları çerçevesinde fuarda sadece bir yazarı konuk edebildiklerini ifade eden Kaya, KKTC Yayınları standının ve stantta sergilenen kitapların okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ve bunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti. 

Kaya, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Eğitim Ataşesi Levent Tuğberk, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Haksever ile Kaybedenler Kulübü isimli filmde ünlü oyuncu Nejat İşler’in canlandırdığı Kıbrıslı Yazar ve Altıkırkbeş Yayınları’nın sahibi Kaan Çaydamlı, Kıbrıslı Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu, Kıbrıs Yazıları isimli bir kitabı olan ve gazetelerde Kıbrıs hakkında yazılar yazan Yazar Dinçer Kaya’nın yanı sıra birçok kurum kuruluş ve dernek temsilcisi ile Kıbrıslı öğrenciler ve çokça yazar tarafından ziyaret edilen KKTC standının görevliler ve katılımcılar tarafından “fuarın en şık, dikkat çeken ve düzenli standı” olarak seçildiğini bildirdi.

KKTC YAYINLARI STANDINDA HELLİM VE PEKSEMET

KKTC Yayınları standında ziyaretçilere hellim ve peksemet ikram ettiklerini söyleyen Kaya, yaptıkları ikramın ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğü ve takdirle karşılandığını kaydetti.  Kaya, Türkiye’de çok sevilen KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kitaplarının yoğunlukla arandığının da altını çizdi. Kaya, standı ziyaret eden okurlara stantta yer alan kitaplar hakkında bilgi vermek amacıyla İzmir Fuarı için hazırladıkları kitap kataloğunu da dağıttıklarını bildirdi. 

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, fuar için gittiği İzmir’de gösterimi yapılan, Kıbrıslı ilk Türk kadın gazeteci Bedia Okan’ın hayatını konu alan, “Sözün Son Kadını Bedia Hanım” isimli belgesel gösterimine de katılarak, İzmir’de yaşayan Bedia Okan ile sohbet etme imkanı da bulduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bellapais İlkbahar Müzik Festivali23 Nisan 2018 Pazartesi 12:51
  • “Üç Ressam Üç Ritim” Sergisi açıldı21 Nisan 2018 Cumartesi 15:12
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına müzikal şov konser düzenleniyor20 Nisan 2018 Cuma 16:15
  • India Bankası'nın ilk gösterimi yoğun ilgi gördü18 Nisan 2018 Çarşamba 16:53
  • Gülsin Onay Cuma akşamı piyano resitali verecek18 Nisan 2018 Çarşamba 15:47
  • 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali…Gülsin Onay Cuma akşamı piyano resitali verecek18 Nisan 2018 Çarşamba 11:49
  • Güzelyurt’ta çocuklar için “Sevgi Bahçesin’deki Ağaç” sahnelendi17 Nisan 2018 Salı 16:08
  • Akıncı:"Sanata ve sanatçıya daha fazla özgürlük"16 Nisan 2018 Pazartesi 08:52
  • “Sokakta Sanat Var, Sanata Dokunuyoruz” etkinliği15 Nisan 2018 Pazar 11:19
  • "Bedesten’de Bir Şeher Akşamı"14 Nisan 2018 Cumartesi 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti