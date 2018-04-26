KKTC Yayınları İzmir Kitap Fuarı’nda

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kıbrıs Türk yazın hayatını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya yönetiminde İzmir Kitap Fuarı’nda açılan stantta, Kültür Dairesi personellerinden Mavişe Pınar Uysal, Hatice Kırcıoğlu, Ceyhan Özyıldız ve Gölgen Caymaz dönüşümlü olarak görev yaptılar.

KKTC STANDINDA YAZAR AHMET GÖKSAN VE ŞAİR JENAN SELÇUK’UN İMZA GÜNLERİ

Söyleşi, şiir dinletileri, panel ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuarda, KKTC Yayınları Standı’nda da Kültür Dairesi organizasyonu ile Yazar Ahmet Göksan ve Şair Jenan Selçuk’un imza günleri düzenlendi. Yazar Ahmet Göksan 14-15 Nisan tarihlerindeki imza gününde Bir Demet Yaşam isimli kitap serisinin I., II. ve III.’sünü imzalarken, Şair Jenan Selçuk da 21-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen imza gününde Şeytanrı, Haz ve Kaza isimli şiir kitaplarını okurlar için imzaladı.

BÜTÇE OLANAKLARI KAPSAMINDA SADECE 1 YAZAR KONUK EDİLDİ

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, İzmir Fuarı hakkında yaptığı açıklamasında, fuar öncesinde, fuarda kuracakları KKTC Yayınları Standı’nda kendi imkanları ile yer almak isteyen tüm yazarlara açık davette bulunduklarını belirtti.

Bu kapsamda fuara katılan Yazar Ahmet Göksan’ın, Kültür Dairesi organizasyonu ile 14-15 Nisan tarihlerinde fuardaki KKTC Yayınları Standı’nda kitaplarını tanıtıp imza günü düzenlediğini bildirdi.

Daire’nin bütçe olanakları çerçevesinde fuarda sadece bir yazarı konuk edebildiklerini ifade eden Kaya, KKTC Yayınları standının ve stantta sergilenen kitapların okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ve bunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Kaya, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Eğitim Ataşesi Levent Tuğberk, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Haksever ile Kaybedenler Kulübü isimli filmde ünlü oyuncu Nejat İşler’in canlandırdığı Kıbrıslı Yazar ve Altıkırkbeş Yayınları’nın sahibi Kaan Çaydamlı, Kıbrıslı Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu, Kıbrıs Yazıları isimli bir kitabı olan ve gazetelerde Kıbrıs hakkında yazılar yazan Yazar Dinçer Kaya’nın yanı sıra birçok kurum kuruluş ve dernek temsilcisi ile Kıbrıslı öğrenciler ve çokça yazar tarafından ziyaret edilen KKTC standının görevliler ve katılımcılar tarafından “fuarın en şık, dikkat çeken ve düzenli standı” olarak seçildiğini bildirdi.

KKTC YAYINLARI STANDINDA HELLİM VE PEKSEMET

KKTC Yayınları standında ziyaretçilere hellim ve peksemet ikram ettiklerini söyleyen Kaya, yaptıkları ikramın ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğü ve takdirle karşılandığını kaydetti. Kaya, Türkiye’de çok sevilen KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kitaplarının yoğunlukla arandığının da altını çizdi. Kaya, standı ziyaret eden okurlara stantta yer alan kitaplar hakkında bilgi vermek amacıyla İzmir Fuarı için hazırladıkları kitap kataloğunu da dağıttıklarını bildirdi.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, fuar için gittiği İzmir’de gösterimi yapılan, Kıbrıslı ilk Türk kadın gazeteci Bedia Okan’ın hayatını konu alan, “Sözün Son Kadını Bedia Hanım” isimli belgesel gösterimine de katılarak, İzmir’de yaşayan Bedia Okan ile sohbet etme imkanı da bulduğunu belirtti.