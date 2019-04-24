KKTC yerel seçimlere hazırlanıyor

23 Haziran’da bazı bölgelerde ihtiyar heyeti üyelikleri için seçime gidilecek…Yerel ara seçim takvimi ise bugün açıklanacak…

Yüksek Seçim Kurulu’nun TAK’a yaptığı açıklamaya göre, seçim takvimi ilan edilecek ve seçim süreci de başlamış olacak.

Sadece boş bulunan ihtiyar heyeti üyelikleri için oy verilecek bu seçimde, seçim yasakları uygulanmayacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 15 Nisan’daki toplantısında Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca, boş yerlerin doldurulması amacıyla 23 Haziran Pazar gününü oy verme günü olarak saptamıştı.