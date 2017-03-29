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KKTC yılda 20-25 ton pipo tütünü ihraç ediyor!

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KKTC yılda 20-25 ton pipo tütünü ihraç ediyor!
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, gelecek yıl tütün ekimine başlamayı, işledikten sonra ihracını arttırmayı ve ülkeye döviz geliri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlık bürokratları ile birlikte Yeni Erenköy’de yer alan tütün fabrikasını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Atun’un görüştüğü Yeni Erenköy’deki Karpaz Kooperatif Tütün Satış Şirketi Sekreteri Ali Yakuş, yılda yaklaşık 20-25 ton pipo tütününü yurt dışına ihraç ettiklerini söyledi.

Yakuş, 1976 yılından beri faaliyet gösteren fabrikanın pipo tütününün yurtdışına ihraç ettiğini kaydederek, stoklarda bulunan tütünün şinya bitkisi ile yanarak tütsülendiğini ve aroma kazandığını anlattı.

Bölgede yeniden tütün ekiminin teşvik edilmesi ile birlikte ihraç edilen pipo tütünü miktarını arttırmayı hedeflediklerini söylen Yakuş, “Sayın Bakanımıza, ekibi ile birlikte buraya gelerek fabrikayı incelediği için teşekkür ediyoruz. Tarihimizde ilk kez bir bakan bizi ziyaret etmiş ve çalışmalarımızı yerinde görmüştür. İthalatta ve ihracatta yaşanan tüm sıkıntıların aşılması için gerekli talimatları Sayın Bakanımız verdi. Bundan sonrası bize kalıyor”

ATUN: “İHRACATIN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ GEREKİYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da yaptığı konuşmada, ithal edilen tütünün aromalandırılarak tatlandırılmasının, iklime ait özelliklerin sağladığı bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Bölgede yeniden tütün ekilmesi için üreticinin teşvik edilmesi gerektiğini, bir potansiyelin daha belirdiğini ve Ekonomi Bakanlığı olarak işlenen pipo tütününün yurt dışına satılması için her türlü kolaylığın ve desteğin sağlanmaya başlandığını anlatan Bakan Atun şöyle devam etti:

“Gelişme sürecimizi güçlendirmek adına üretim sektörlerimizi, tek tek yerinde ilgilenerek hem mevcut uygulamalarımızı gözden geçirme, hem de bakanlık olarak mevcut desteklerimizin yanında yenilerini de geliştirerek tam anlamı ile üretim seferberliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz”.

Bakan Atun şöyle devam etti:

“Ürettiğimizi işleyip yurt dışı pazarlarımızı daha da arttırmamız gerekiyor. Karpaz’da bir grup üreticimizin oluşturduğu kooperatif, burada işlenen tütünü şinya bitkisi ile tütsüleyip dünya pazarına ihraç etmeye çalışıyorsa, bizim bunu desteklememiz ve ihracatın önünü açmamız gerekiyor. Bu konuda üreticimizin yanında yer almaktayız. Gelecek yıl tütün ekimine başlanması, işlendikten sonra ihracının arttırılmasını ve ülkeye döviz gelirinin kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu noktada Tarım Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışma başlatıyoruz” dedi.

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