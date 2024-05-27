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KKTC yükseköğretimi Azerbaycan’da tanıtılıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC yükseköğretimini tanıtmak için 30 Mayıs'ta Bakü Holiday Inn Hotel’de bir tanıtım fuarı düzenliyor.
KKTC yükseköğretimi Azerbaycan’da tanıtılıyor

Fuar, KKTC’nin yükseköğretim olanaklarını Azerbaycan’da tanıtmayı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Fuar boyunca, KKTC’de faaliyet gösteren 11 üniversite, programlarını, sundukları imkanları ve burs olanaklarını tanıtacak. Öğrenciler, akademisyenler ve eğitim sektörü profesyonelleri, KKTC’deki eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Etkinlik kapsamında çeşitli sunumlar, bilgilendirme oturumları ve birebir görüşmeler yapılacak ve katılımcılar, KKTC’deki üniversiteler hakkında doğrudan bilgi edinebilecek.

Fuar öncesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumları müdürleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve üniversite rektörlerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

 

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