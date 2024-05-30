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KKTC yükseköğretimi Azerbaycan’da tanıtılıyor

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KKTC’nin yükseköğretim olanakları, Azerbaycan’da gerçekleştirilen “KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı” ile tanıtılıyor.
KKTC yükseköğretimi Azerbaycan’da tanıtılıyor

KKTC’nin yükseköğretim olanaklarını Azerbaycan’da tanıtmak ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı”, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Holiday Inn Hotel’de düzenlenen fuarın açılışına, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Azerbaycan Milletvekilli Hikmet Babaoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, bakanlık bürokratları, üniversite rektörleri ve yetkilileri, Türkiye Bakü Büyükelçiliğinden yetkililer ve Azerbaycan’da öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören fuar boyunca, KKTC’de faaliyet gösteren 11 üniversite, katılımcılara programlarını, sundukları imkanları ve burs olanaklarını tanıttı.

Öğrenciler, akademisyenler ve eğitim sektörü profesyonelleri, KKTC’deki eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilme fırsatını yakaladığı fuarda, etkinlik kapsamında yapılan sunumlar, bilgilendirme oturumları ve birebir görüşmelerle, katılımcıların KKTC’deki üniversiteler hakkında doğrudan bilgi edinmelerine olanak sağlandı.

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim için Azerbaycan’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan ile Kıbrıs Türk halkının gönüllerinin her zaman bir olduğunu belirtti.

Kendi coğrafyalarında Türk dünyasının bir parçası olmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, KKTC’nin üniversite ve öğrenci adası olduğunu ve Azerbaycanlı kardeşlerini KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

KKTC üniversitelerinden binlerce Azerbaycanlı öğrencinin mezun olduğunu ve çok önemli yerlerde görevler aldığını dile getiren Çavuşoğlu, “Biz aynı dili konuşan, aynı sevinci paylaşan Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarıyla gurur duyuyor ve Azerbaycan halkı ile Kıbrıs Türk halkının buluşmasını, birbirini tanımasını istiyoruz.” diye konuştu.

Düzenlenen fuarın eğitim alanında yeni bir iş birliğinin başlangıcı olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

 

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