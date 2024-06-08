KKTC'de 1 günde 5 yangın

Yangınlarla ilgili poliste yapılan açıklama ise şu şekilde:

07.06.2024 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Göçmenköy’de park halinde bulunan Cuma AKSOY’a ait KD 476 plakalı salon aracın muhtemelen akü kutup başlıklarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde, aracın ön kaput boyası ve makine bölümündeki elektrik tesisatı ile plastik aksamları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2024 tarihinde, saat 13:45 sıralarında, İnönü köy yolu üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde, yedi dönümlük arazi içerisindeki anızlar ile 6 adet rulo balyası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2024 tarihinde, saat 12:50 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Barikat Ocakbaşı isimli işletme içerisinde fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınmasından dolayı meydana gelen yangın neticesinde bir adet fritöz, oluklu çatı kaplaması,100 adet köpük tabak kısmen zarar görürken, yangına müdahale etmek isteyen işletme sahibi vücudunun muhtelif yerlerinden kısmen yanarak yaralanmıştır. Söz konusu şahıs Cengiz Topel Devlet Hastanesinde görmüş olduğu tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ziyamet - Kumyalı Anayolu birinci kilometresinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde iki dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2024 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Yenierenköy'de faaliyet gösteren Ömer TATLI'ya ait marketin, jeneratörünü besleyen elektrik panosu aşırı yüklenmesi sonucunda oluşan kısa devreden dolayı meydana gelen yangın neticesinde bir adet jeneratör otomatiği, iki adet kondaktör, üç faz otomatik, bir adet zamanlayıcı ile elektrik tesisatı tamamen yanarak hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.