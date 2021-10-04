KKTC'de 1 haftada 27 yangın çıktı, 88 Bin TL zarar oluştu

27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (27) adet yangın ve (8) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, faal durumdaki klimanın iç ünitesinin kısa devre yapması, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan ex olan şahsın çıkarılması, denizde batmak üzere olan yatın içerisindeki suyun pompa ile çekilmesi. Drag yarışında yangına karşı tedbir alınması Kuyuya düşen köpeğin çıkarılması ve 2 farklı yerde inşaatın damında mahsur kalan kediler İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıdır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 88.100 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:16

Gazimağusa: 2

Girne:2

Güzelyurt:4

İskele:3