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KKTC'de 1 pozitif vaka daha...Lefke'de ilk vaka çıktı,vaka dağılımı nasıl?

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KKTC'de 1 pozitif vaka daha...Lefke'de ilk vaka çıktı,vaka dağılımı nasıl?
KKTC'de 1 pozitif vaka daha...Lefke'de ilk vaka çıktı,vaka dağılımı nasıl?

Başbakanlık Kriz Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre  bugün toplam 191 test yapılıp  1 pozitif vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 96’ya  yükseldi.

Kriz Merkezi yaptığı açıklamada Lefke’de tespit edilen  yeni vakaya ilişkin detaylı açıklama Bakanlar Kurulu sonrası Sağlık Bakanı tarafından yapılacağını belirtti.

Yurt dışından gelen 950 kişi ise devletin gözetimi altında tutuluyor.

İlk koronavirüs vakasının 9 Mart'ta görüldüğü KKTC'de bugüne kadar 2'si Alman turist 1'i KKTC'li toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada, Başbakanlık Kriz Merkezi koronavirüs verilerinin bölge ve yaş detaylarını grafiklerle ve görsellerle duyurdu.

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