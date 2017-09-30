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KKTC'de 100 Bini aşkın seçmen var

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KKTC'de 100 Bini aşkın seçmen var
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yapacağı en uygun davranış, inatçılığı ve uyumsuzluğu bir tarafa bırakmalarıdır çünkü Kıbrıs adasının kuzeyinde gelişen, serpilen, hızla büyüyen, hızla refah seviyesini ...

“KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR”

 Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yapacağı en uygun davranış, inatçılığı ve uyumsuzluğu bir tarafa bırakmalarıdır çünkü Kıbrıs adasının kuzeyinde gelişen, serpilen, hızla büyüyen, hızla refah seviyesini artıran mutlu bir halk var. Buradaki Türk toplumunun arkasında 80 milyon kardeşi Türkiye Cumhuriyeti var." dedi.

Lefkoşa'daki Milli Mücadele Dayanışma Derneğinin açılış töreninde konuşan Akdağ, KKTC kendi ayakları üstünde istikrarlı, güçlü bir biçimde duran ve gittikçe güçlenecek bir ülke olduğunu söyledi.

Akdağ, bu yüksek potansiyelin bu ülkede ve insanlarında olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tutumu ne olursa olsun, bunun KKTC'nin gelişmesine, kalkınmasına mani olamayacağını dile getiren Akdağ, "Aslında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yapacağı en uygun davranış, inatçılığı ve uyumsuzluğu bir tarafa bırakmalarıdır çünkü Kıbrıs Adası'nın kuzeyinde gelişen, serpilen, hızla büyüyen, hızla refah seviyesini artıran mutlu bir halk var. Buradaki Türk toplumunun arkasında 80 milyon kardeşi Türkiye Cumhuriyeti var." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC halkının beraber çalışmaya ve üretmeye, daha iyisini üretmeye, çocukları daha iyi eğitmeye, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini daha iyi almaya devam edeceğini anlatan Akdağ, "Bunu buradan, Kıbrıs'taki Rumları gerçekten adanın şımarık çocuğu haline getiren bütün Avrupalılara da açıkça ilan etmek istiyorum. Yolumuza biz emin adımlarla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KKTC'DE 100 BİNİN ÜSTÜNDE TÜRK SEÇMEN VAR"

Akdağ, açılışı yapılan Milli Mücadele Dayanışma Derneğinin, AK Parti'nin KKTC'deki Türk seçmenlerine yönelik bir çalışma alanı olduğunu bildirdi.

KKTC'de 100 bini aşkın Türk seçmen olduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Akdağ, her birinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Onlar da diğer Kıbrıslı kardeşlerimiz de başımızın üstünde yeri olan insanlarımızdır." diyen Akdağ, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına KKTC'den yüzde 43 katılım sağlandığını belirtti. Akdağ, bunun yetmeyeceğini, bu oranın yüzde 80'e çıkması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ayağa kalktığına dikkati çeken Akdağ, "Türkiye onun liderliğinde, başını öne eğenlerin ülkesi olmaktan kurtuldu. Bunun için Allah'a şükrediyoruz. Bugün dünyanın neresine gitseniz, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde itibar görürsünüz. KKTC'deki seçmenlerden de göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmalarını istiyoruz." diye konuştu.

“ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN 100 BİN KİŞİLİK KAMP”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları ile Bangladeş'e gittiğini hatırlatan Akdağ, bu ülkeye sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların durumlarını yakından görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Recep Akdağ, Arakan'da 500 bin insanın küçük bir alanda hayat savaşı verdiğini belirterek, Türkiye'de Suriyelilere olduğu gibi, Arakanlı Müslümanlar için de uygun bir alan tahsil edildiğinde 100 bin kişilik kamp yapacaklarını sözlerine ekledi.

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