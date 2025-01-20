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KKTC’de 13-19 Ocak 2025 Tarihleri Arasında 7 Yangın, 33 Özel Servis Olayı Gerçekleşti: 685.000 TL Zarar

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Yangınların sebepleri elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı ve dikkatsizlik; özel servis olaylarında ise kurtarma ve tedbir çalışmalarına odaklanıldı.
KKTC’de 13-19 Ocak 2025 Tarihleri Arasında 7 Yangın, 33 Özel Servis Olayı Gerçekleşti: 685.000 TL Zarar

13-19 Ocak 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplamda 7 yangın ve 33 özel servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucunda oluşan toplam zarar miktarı 685.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve yanan mumun yatak üzerine düşerek alevlenmesi yer almaktadır.

Özel servis olayları ise geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu olaylar, asansörde veya trafik kazasında mahsur kalan kişilerin kurtarılmasından, yangına karşı tedbirlerin alınmasına, derin kuyuya düşen köpek ve keçilerin kurtarılmasından, yangın eğitimi verilmesine kadar çeşitlenmiştir. Ayrıca, klima ünitesi arasında sıkışan bir güvercinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi gibi önemli olaylar da gerçekleşmiştir

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