KKTC'de 13 Kişi, İkamet İzinsiz Kalma Suçundan Tutuklandı

KKTC Genelinde Yapılan Denetimlerde Tespit Edilen 13 Kişi, Yasal Statüsü Olmadan İkamet Etme Suçlamasıyla Tutuklandı

Ülke genelinde 14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde ortaya çıkan bir durumda, herhangi bir yasal statüye sahip olmayan ve ikamet izinsiz olarak ülkede kalan toplam 13 kişi tespit edildi. Bu şahıslar, polis tarafından tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma süreci titizlikle sürdürülmektedir, detaylar gelişmeye devam ediyor.