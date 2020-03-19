KKTC'de 13 yeni vaka daha toplam 33 vaka oldu

KKTC'de bugün 13 pozitif koronavirüs vakası daha tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salamis Bay Otel'de karantinada tutulan turist kafilesindeki 12 Alman'a ve halen corona virüs tehşhisi konulan Kıbrıslı Türk bir hastanın eşine yapılan testte pozitif sonuç çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan corona virüs olduğu tespit edilen KKTC vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi.

Öte yandan karantina altındaki Salamis Hotel’de görev yapan ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan polis memurunun sonuçlarının henüz çıkmadığı bildirildi.