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KKTC'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak.
KKTC'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak. Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun açıklamasına göre, 19 Mayıs tören ve etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması zorunlu.

 

AMCAOĞLU KONUŞACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yarın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan, günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başlayacak.

 

LEFKOŞA’DAKİ TÖREN

Etkinlikler çerçevesinde, saat 09.00’da protokol sırasına göre Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak. Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 19 Mayıs Özel programına katılarak öğrenciler ile birlikte saat 10.00’da BRT- “Manşet+Programına” katılarak öğrencilerle online bağlantıyla görüşecek.

 

FENER ALAYI

Lefkoşa’da saat 19.30’da ise Fener Alayı yapılacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılacağı fener alayı, Dereboyu’nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek.

 

İLÇELERDEKİ VE DİĞER BÖLGELERDEKİ TÖRENLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri gerçekleştirilecek. Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak. 

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