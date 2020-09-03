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KKTC'de 2 internet haber sitesine erişim engeli

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Broadmax Internet'in yaptığı açıklamaya göre KKTC'de 2 internet haber sitesine erişim engeli getirildi.
KKTC'de 2 internet haber sitesine erişim engeli

Broadmax Internet'in yaptığı açıklamaya göre KKTC'de 2 internet haber sitesine erişim engeli getirildi.

İşte o açıklama:BTHK Tarafından tarafımıza iletilen E.1496 sayılı karar neticesinde GündemKıbrıs ve AdaBasını sitelerine erişim engeli getirilmiştir. Şirketimizin, İnternet ve İnternet Erişiminin özgürlükçü ve anonim bir yapı olması gerektiğine inancı tam olmakla beraber, verilen kararı yasa gereği uygulamak zorunda olduğumuzu üzülerek bilgilerinize sunarız.c55c.jpg

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