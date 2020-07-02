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KKTC'de 2 pozitif vaka!

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Bakan Pilli: “Toplam 569 test yapıldı, 2 pozitif vaka tespit edildi"
KKTC'de 2 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 569 olduğunu,  2 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün yapılan 569 test sonucuna göre 2 pozitif vaka tespit edildiğini, 1 vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu, diğer vakanın yine havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Pilli, dün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 3’e çıktığını söyledi.

Bakan Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.

Yine TC uyruklu kişinin ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümüne alınarak tedavisine başlandığını söyleyen Bakan Pilli, pozitif çıkan TC uyruklu kişinin temaslı takibinin yapıldığını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslılarının tespit edildiğini ve gözlem altına alınmaya başladıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

2 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 569    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 38.820 

Toplam Vaka Sayısı- 111

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 3

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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