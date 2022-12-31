KKTC'de 2022 yılında pandemide normalleşme sürecine girdi

2022 yılında Covid-19 pandemisinde normalleşme sürecine girildi. 18 Nisan’da ada içi geçişlerde pandemi tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, diğer ülkelerden gelen kişilerde de aşı durumuna bakılmaksızın PCR veya antijen testi aranmamaya başlandı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu 27 Mayıs’ta kaldırıldı.

1 Ocak- 20 Aralık tarihleri arasında ülkede toplam 2 milyon 570 bin 99 Covid-19 testi yapıldı, testler sonucunda 82 bin 974 vakaya rastlandı. Bu süreçte 122 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.