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KKTC’de 2022’nin trafik bilançosu: 24 ölü, 741 yaralı

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KKTC’de geride bıraktığımız 2022 yılında meydana gelen 3 bin 689 trafik kazasından 21’i ölümle sonuçlandı ve 24 kişi hayatını kaybetti. Yaralanmayla sonuçlanan 586 trafik kazasında ise 741 kişi yaralandı.
KKTC’de 2022’nin trafik bilançosu: 24 ölü, 741 yaralı

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, 2022 yılının trafik istatistiklerini açıkladı.

Ülke genelinde yıl boyunca 3 bin 689 trafik kazası meydana gelirken, 24 kişi hayatını kaybetti; 741 kişi yaralandı; 109 milyon 268 bin 228 TL maddi kayıp olduğu tahmin ediliyor.

İstatistiklerde, hasarla sonuçlanan trafik kazalarının sayısının 3 bin 82 olduğu belirtiliyor.

2022’deki trafik kazalarının nedenleriyle ilgili bilginin de yer aldığı istatistiklere göre, ilk sırayı 1135 kazanın sebebi olarak saptanan “aşırı sürat” alıyor. Bunu 585 kazayla kavşakta durmama, 465 kazayla yakın takip, 429 kazayla dikkatsiz sürüş, 350 kazayla alkollüyken araç kullanma, 173 kazayla yolun sol tarafında kalmama, 127 kazayla hatalı şerit değiştirme, 70 kazayla geri geri sürme, 48 kazayla ani sağa dönüş ve 23 kazayla da yol kenarından yola ani çıkış izliyor. 284 kaza ise diğer nedenlerle meydana geldi.

Polis, geçtiğimiz yıl trafikte toplam 87 bin 515 sürücüyü rapor etti.

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