KKTC'de 26 pozitif Covid-19 vakası, 8 yerel bulaş temaslı takip yapılıyor!

KKTC'de 26 pozitif COvid-19 vakası
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1395
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen vakalar - 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11
Yerel vakalar -8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 128.591
Toplam Vaka Sayısı- 397
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 278
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 115
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 42
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 73
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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