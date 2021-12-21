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KKTC'de 3 ilçede elektrikler kesik!

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3 ilçede elektrikler kesik!
KKTC'de 3 ilçede elektrikler kesik!

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA, MAĞUSA VE GİRNE İLÇELERİ)

21 Aralık 2021 Salı günü Teknecik Santral'ında buhar türbününde meydana gelen arıza nedeniyle 15:45'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmektedir.

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