KKTC'de 3 ilçede elektrikler kesik!

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA, MAĞUSA VE GİRNE İLÇELERİ)
21 Aralık 2021 Salı günü Teknecik Santral'ında buhar türbününde meydana gelen arıza nedeniyle 15:45'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmektedir.
ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA, MAĞUSA VE GİRNE İLÇELERİ)
21 Aralık 2021 Salı günü Teknecik Santral'ında buhar türbününde meydana gelen arıza nedeniyle 15:45'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Mağusa Bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmektedir.
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