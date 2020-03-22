KKTC'de 3 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gün boyu devam eden korona virüs test çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar 35 olan vaka sayısı 38’e yükseldi.
Yeni vakaların da daha önce İngiltere seyahatinden dönen çiftin yakınları arasından çıktığı öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı bugün, çiftle temasta olan aile dost ve akrabaları arasında testler yaptı.
Sağlık Bakanlığı’nın yarın da testlere devam edeceği öğrenildi.
Yeni vakalarla ilgili resmi bakanlık açıklamasının yapılması bekleniyor.
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