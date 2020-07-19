KKTC’de 3 yeni vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 702 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin ülkemize hava yolu ile 1 kişinin ise deniz yolu ile geldiğini söyledi.

3 pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Pilli açıklamasında, pandeminin dünyada bitmedigi sürece ülkemizde de bitmeyeceğini, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

Yeni vakalarla birlikte tedavisi süren vaka sayısı 11 oldu.