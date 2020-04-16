  • BIST 96.249
  • Altın 382,778
  • Dolar 6,9306
  • Euro 7,5110
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

KKTC'de 365 test pozitif vaka yok

» »
Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada yeni pozitif vaka bulunmadığını 6 kişinin ise taburcu olduğuu belirtti. Sağlık Bakanlığı ayrıca 21 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
KKTC'de 365 test pozitif vaka yok

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada yeni pozitif vaka bulunmadığını 6 kişinin ise taburcu olduğuu belirtti. Sağlık Bakanlığı ayrıca 21 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İskele'deki vakalarla ilgili de açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Çiftin yakın temasta olduğu kişilere test yapıldığını ve sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca "Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm çalışan ve hemşirelere de bugün hızlı testler yapılmış olup hepsi de negatif sonuç vermiştir" denildi.

Bugün 365 test yapıldığını belirten Bakanlık toplam test saysının 5bin96'ya ulaştığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli'nin dün akşam açıkladığı üzere Iskele bölgesinde iki pozitif ( karı-koca) COVID-19 vaka saptanmış olup, erkek hasta 28 Mart 2020 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne farklı bir nedenle yatırılarak tedavi olmuş ve bu süreçte kendisine eşi refakat etmiştir. Söz konusu çift, 6 Nisan 2020 tarihinde hastaneden taburcu edilmiştir. 13 Nisan 2020 tarihinde ameliyat olmak için yeniden Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yatırılan erkek hastanın ameliyat öncesi yapılan tetkiklerinde kendisine COVID- 19 pozitif tanısı konmuş ve tanının konulmasının ardından eşine de aynı tetkikler yapılmıştır. Test sonucunda eşinde de COVID- 19 pozitif saptanmıştır. Çifte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ayrıca PCR testi yapılmış ve sonuç yine pozitif çıkmıştır. Söz konusu çift Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavi altına alınmıştır. Çiftin yakın temasta olduğu kişilere de test yapılmış olup sonuçları beklenmektedir. Öte yandan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm çalışan ve hemşirelere de bugün hızlı testler yapılmış olup hepsi de negatif sonuç vermiştir. Söz konusu hastaya yakın temasta olan çalışanlar için de ayrıca PCR testi yapılmıştır. Bunlar da negatif sonuç vermiştir. Ayrıca dün karantina merkezi olarak kullanılan Dome Otel’de yurtdışından gelen ve gözetim altında tutulan bir öğrencide de COVID-19 pozitif saptanmış olup, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantina merkezinde müşahede altına alınmıştır. Söz konusu hastanın temaslı çalışmaları sürmektedir. Bugün ise toplam 365 test yapılmış ve bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 bin 96'ya ulaşmıştır. Bugun yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bugun karantina merkezinden 6 kişi daha taburcu edilmiştir. Toplam vaka sayısı ise 105 olarak kalmıştır. Bugüne kadar 80 kişi taburcu edilmiştir. Su anda 21 kişinin tedavisi ise sürmektedir. Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı 4 olup, şu anda yoğun bakımda bulunan hastamız yoktur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakan: "Hizmet vermeyi durduran daireler Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca denetlenip onların koyduğu kurallar çerçevesinde açılabilecek"16 Nisan 2020 Perşembe 17:02
  • "Pozitif çıkan iki vakaların birinci dereceden temaslılarıyla vakit kaybedilmeden irtibata geçildi”16 Nisan 2020 Perşembe 16:55
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu en kısa zamanda turizmin eski güzel günlerine dönmesini diledi16 Nisan 2020 Perşembe 16:34
  • “Önlem alınmadığı takdirde KKTC’de bir ay sonra bir günde 6 kişi ölecek, bir günde 50-60 kişi bulaşacak”16 Nisan 2020 Perşembe 15:48
  • Sadıkoğlu 2 market tedbir için kapatıldı16 Nisan 2020 Perşembe 15:17
  • "Yardımlar seçim propagandasına dönüştürülüyor"16 Nisan 2020 Perşembe 15:10
  • Güney Kıbrıs'tan 2 bin adet Klorokin ve koruyucu ekipmanlar, Metehan'da teslim edildi16 Nisan 2020 Perşembe 15:08
  • İskele'de 2 market daha kapatıldı, sabah kapatılan ile toplam kapalı market 3 oldu!16 Nisan 2020 Perşembe 14:53
  • Casino sahipleri vergileri ödemiyor! Yargıya gidiyor! Çalışanlar aç kalabilir!16 Nisan 2020 Perşembe 13:44
  • Vudalı: Sağlık sistemi hazır olmadan tedbirleri gevşetme kararı riskli16 Nisan 2020 Perşembe 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti