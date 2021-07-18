KKTC'de 37 yaşında bir Covid-19 hastası daha yoğun bakıma alındı!

Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile tedavisi devam eden 37 yaşındaki erkek hasta yoğun bakım servisine alındı. Bugün yoğun bakım servisine alınan hasta ile birlikte KKTC’de Covid-19 nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta sayısı 4’e yükseldi.
RAKAMLAR YÜKSELİYOR
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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