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KKTC'de 39 yaşında kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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39 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
KKTC'de 39 yaşında kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.

39 yaşındaki Akile Bülbülcü Yılmaz bugün Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın Covid-19 dışında başka bir hastalığı olmadığı da öğrenildi.

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