KKTC'de 39 yaşında kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
39 yaşındaki Akile Bülbülcü Yılmaz bugün Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Yılmaz’ın Covid-19 dışında başka bir hastalığı olmadığı da öğrenildi.
KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
39 yaşındaki Akile Bülbülcü Yılmaz bugün Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Yılmaz’ın Covid-19 dışında başka bir hastalığı olmadığı da öğrenildi.
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