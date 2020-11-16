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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

KKTC'de 4 pozitif vaka! 2'si yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1748 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de 4 pozitif vaka! 2'si yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1748 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

16 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1748

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 246.548

Toplam Vaka Sayısı- 1003

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 951

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 38

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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