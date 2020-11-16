KKTC'de 4 pozitif vaka! 2'si yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1748 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
16 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1748
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 246.548
Toplam Vaka Sayısı- 1003
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 951
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 38
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.