  • BIST 1.952,40
  • Altın 840.86
  • Dolar 13.8831
  • Euro 15.6399
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

KKTC’de 400 Pozitif Vakaya Rastlandı, 382 Kişi Taburcu Edildi

» »
KKTC’de 400 Pozitif Vakaya Rastlandı, 382 Kişi Taburcu Edildi
KKTC’de 400 Pozitif Vakaya Rastlandı, 382 Kişi Taburcu Edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 17 bin 694 olduğunu, 400 pozitif vakaya rastlandığını ve 382 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. 
 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu tespit edildi. 
 

Covid-19’da bugünün genel durumu şöyle; 
 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Yerel Vaka Sayısı: 400            
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382      
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755 
Toplam Vaka Sayısı: 67.072        
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792            
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092       
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190     
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323      
 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409  
 

Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194       
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketiciler Derneği Başbakan Sucuoğlu’na “Tüketici Onursal Ödülü” Verecek25 Şubat 2022 Cuma 17:12
  • Tazminat Ödemesi ve Doğrudan Gelir Desteğinden Yararlanmak İsteyen Üreticiler Beyanda Bulunmalı25 Şubat 2022 Cuma 16:33
  • Basın-Sen, Ukrayna-Rusya Arasındaki Savaşın Acilen Durdurulması Gerektiğini Söyledi25 Şubat 2022 Cuma 16:17
  • Kültür Dairesi Şair ve Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladı25 Şubat 2022 Cuma 15:44
  • Yol Koşusu Nedeniyle Bu Yollara Dikkat25 Şubat 2022 Cuma 15:41
  • Hükümetin Önceliği KKTC’nin Kalkınması Temelinde Ekonomi25 Şubat 2022 Cuma 15:36
  • Tatar: Bu Adada Verdiğimiz Mücadelede Kadınların Başarıları İle Gurur Duyuyoruz25 Şubat 2022 Cuma 15:23
  • Savaş Acı, Gözyaşı Ve Yıkımdır, Çare Diplomasi Ve Barıştadır25 Şubat 2022 Cuma 15:17
  • Cumhuriyet Meclisi'nde Hükümet Programının Okunması Tamamlandı25 Şubat 2022 Cuma 15:08
  • Atun: Elektriğe Aşırı Zam Yapılmayacak25 Şubat 2022 Cuma 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti